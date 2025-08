"Houve alguma coisa cá fora entre a Daniela e o Bruno?": esta foi a questão de Cláudio Ramos colocou a Bernardina Brito no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, 1 de agosto, na TVI.

Bernardina, grande amiga de Daniela, garantiu que os dois nunca se envolveram cá fora, notando que o grande interesse partiu da parte do antigo presidente do Sporting e não da bailarina.

"Não, nunca, apesar que se o Bruno pudesse tinha acontecido...", atirou Bernardina, que ficou conhecida como Bibi.

"A verdade é que muita coisa se fala, muita coisa se inventa e cada vez o jogo vive-se mais cá fora em vez de se viver lá dentro. Infelizmente, depois atiram tudo para dentro da casa, porque não têm como provar e nós que estamos cá fora pensamos: o que vamos expor? Não vamos expor nada. Porque quem tem que resolver a situação são eles quando saírem", defendeu a também ex-concorrente de reality show.

"Muitas das coisas que o Bruno diz ali não são verdade. Estava presente no primeiro dia em que se conheceram e a pessoa que ficou deslumbrada e encantada foi o Bruno de Carvalho", garantiu Bernardina.

Numa troca de acusações com Daniela, Bruno de Carvalho chegou a dizer que a colega de casa lhe enviou uma série de mensagens lá fora nas quais demonstrava um interesse amoroso. Contudo, a bailarina rebateu, notando que o interesse vinha antes da parte contrária.

"A Daniela é a pessoa mais genuína e sincera que está ali, por isso é que está a sofrer tanto neste jogo, porque ela joga com o coração", acrescentou Bernardina, lembrando a relação com Afonso Leitão, com quem chegou a envolver-se.