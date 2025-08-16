A polémica começou quando ambos ainda estavam no 'Big Brother Verão', da TVI. Bruno de Carvalho e Daniela Santos desentenderam-se e trocaram fortes acusações.

A bailarina de 'Dança Com as Estrelas' disse ainda dentro do reality show: "Os testamentos que me mandas de ciúmes sou eu que te mando a ti? Sim, o Afonso estava comigo e viu".

Perante as acusações, o DJ e empresário respondei: "Mas o quê? Quais testamentos? Estás a falar do quê? [...] Já te disse para não te esticares para cima de mim, não te estiques que começo aqui a contar as cosias todas".

Uma semana depois de ter desistido do 'BB Verão', Daniela Santos conversou com os jornalistas e abordou a relação conturbada com Bruno de Carvalho. Questionada se irá contactar o antigo amigo, uma vez que ambos já se encontram fora do reality show, esta não demorou a atirar: "Não, claro que não".

"Estive num primeiro reality com ele em que ele fartava-se de falar mal de mim, eu não sabia, mas quando cheguei cá fora soube.

A minha sorte grande na altura foi a Joana Diniz, que não alimentava aquilo e ainda me defendia. Depois vi que ele deu uma entrevista em que dizia que estava numa depressão e num momento difícil da vida dele, como me encontrei com ele na inauguração do salão da Joana e ele agiu como se nada se passasse, eu tive compaixão por aquilo e pronto, passei à frente", clarificou.

"Depois tive o batizado do meu filho e pensei, eu vou convidar algumas pessoas que conheci no 'Desafio Final' e não o vou convidar a ele? As pessoas são amigas sobretudo nas más alturas. Se ele diz que está numa fase difícil da vida dele, não sou eu que vou ser mais alguém que o vai abandonar - porque não é isso que eu faço com os meus amigos", disse ainda, explicando a razão que a levou a dar uma nova oportunidade ao amigo depois de ambos terem entrado no 'Desafio Final', onde se desentenderam uma primeira vez.

"Quando eu entro neste programa, após eu e o Afonso dizermos o que dissemos [assumirem que tiveram um romance], ele passa a ter o comportamento que teve e eu decido que não vou voltar a dar abébias

Ele estava a insinuar que eu é que dei em cima dele, eu como mulher não tenho que permitir isso. Aquilo que eu fiz foi defender-me, com 100% de certezas que sou eu que estou a dizer a verdade", enalteceu.

Daniela assegura mesmo que nunca existiu qualquer proximidade amorosa entre ambos e que sempre que o sentiu da outra parte optou por afastar-se. "Nunca houve nenhum flerte com o Bruno", garantiu, notando o facto de os amigos do antigo presidente do Sporting terem alegado o contrário mas não terem apresentado provas.