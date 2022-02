Bruno de Carvalho está cada vez mais apaixonado. A TVI destacou um vídeo do momento em que o ex-presidente do Sporting Clube de Portugal se declara a Liliana Almeida, por quem se apaixonou no reality show 'Big Brother Famosos'.

Quando estão sozinhos no quarto, Bruno revela à artista: "Amo-te muito. Nunca duvides. Quis dizer-te isso para não passares o dia com pensamentos".

Um momento que não passa despercebido e que mostra que a cumplicidade entre os dois cresce a cada dia que passa.

Veja aqui o vídeo.

Leia Também: O vídeo do momento. Bruno de Carvalho a dançar... na bancada da cozinha