Bruno de Carvalho não ficou indiferente à acesa discussão entre Nuno Homem de Sá e Gonçalo Quinaz no 'Big Brother - Desafio Final'. Um tema que o ex-presidente do Sporting comentou no Twitter, lembrando a queixa que foi feita contra si ao Ministério Público pelo seu "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida.

"Ainda gostava de saber onde a trampa da Comissão de Cidadania e afins e a Comissão das mulheres de Vraga meteram a minha queixa", começou por escrever.

"Desta vez, entre o Nuno e o Quinaz, não espero menos que uma queixa da União Zoofila... 'Big Brother' ao rubro... Amor para todos! Namaste e coiso e tal", rematou.

