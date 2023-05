Bruno Caetano passou por um momento particularmente mais frágil ao ser submetido a uma cirurgia à tiroide no Hospital Pulido Valente, em Lisboa. Após as declarações exclusivas do jornalista da TVI ao Fama ao Minuto, eis que este recorreu à sua página de Instagram para dar pormenores sobre a sua recuperação.

"Obrigado a todos pelas mensagens e comentários que tenho recebido nas minhas redes sociais! Já estou a recuperar em casa. Não conseguindo responder individualmente a cada um de vós, aproveito esta publicação para agradecer muito! São fantásticos!", começa por escrever.

"Relativamente ao que aconteceu, fui operado para retirar uns quistos na tiroide, bem como metade da tiroide. Correu tudo muito bem", fez saber.

"Aproveito mais uma vez para salientar o excelente trabalho que fazem no Hospital Pulido Valente em Lisboa! São maravilhosos, todos, sem exceção! Claro que não me esqueço também dos profissionais do Hospital Santa Maria. Amanhã lá estarei para retirar os agrafos e depois é uma questão de tempo para cicatrizar. Enquanto isso vou sendo mimado por duas enfermeiras cá em casa e isso ajuda muita à recuperação!", completa.

Leia Também: Bruno Caetano, da TVI, foi operado. "Agora é respirar de alívio..."