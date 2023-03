Bruno Cabrerizo está confirmado no elenco de estrelas do 'Dança dos Famosos', rubrica do programa 'Domingão', da Globo.

O ator é um dos 12 rostos bem conhecidos do público brasileiro que em breve vão dançar na pista de dança do formato conduzido pelo apresentador Luciano Huck.

Também figuras públicas como Juliana Alves, Carla Diaz, Douglas Silva, Belo, Nattan e Rafa Kalimann aceitaram participar.

"Estou animado por ter essa oportunidade de me desafiar e mostrar o meu ritmo no palco. E também vai ser uma oportunidade ótima para vocês me conhecerem um pouco mais. E claro que eu não poderia deixar de dividir tudo isso com vocês, meu público querido. Fiquem ligados que vem muita dança e emoção por aí! Logo após o fim do programa venho conversar com vocês, para contar um pouquinho mais e saber o que estão a achar", fez notar Bruno numa publicação feita no Instagram.

Importa lembrar que esta é a terceira vez que Bruno Cabrerizo participa num concurso de dança. O ator, em 2011, ficou em terceiro lugar na versão italiana do 'Ballando con Te', e em 2015 arrecadou a 'medalha de prata' do 'Dança com as Estrelas', em Portugal.

