Bruno Cabrerizo permanece de quarentena no Brasil, juntamente com a sua atual namorada, mas afastado dos filhos Gaia e Elia, frutos do seu anterior relacionamento com Maria Caprara. Numa entrevista à revista Quem, o ator, que passou uma temporada em Portugal, falou da forma como tem lidado com este afastamento das crianças.

"Fico preocupado. Estava lá quando foi detetado o primeiro caso em Milão. Ainda não era esse cenário que se transformou depois. Acabei por voltar para o Brasil, porque a princípio tinha uma peça para fazer e aqui ainda estava tranquilo. Acabei por ficar de quarentena aqui e eles lá. A situação lá foi muito grave, muito complicada e, por isso, é importante que essa quarentena aqui seja feita de maneira correta, para evitar um colapso ainda maior da rede sanitária", afirmou.

"Os meus filhos estão em casa com a mãe numa quarentena bem rígida. Acho que o Brasil caminha para esse cenário, uma vida bem limitada", notou ainda.

