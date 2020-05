Bruna Marquezine falou sobre a depressão por que passou aos 17 anos durante um vídeo em direto com Bruno Astuto. "Passei por momentos difíceis. Crescer exposta faz com que comeces a condicionar o teu olhar ao olhar do outro", desabafou.

E este não foi o único problema que teve de enfrentar. "Além disso, tive distúrbio de imagem e distúrbio de alimentação. A mulher sente-se pressionada pela sociedade para estar no padrão. Eu sofria muito com isso. Sempre me cobrei muito. Enfim, foi um momento difícil e muito delicado", fez saber.

Apesar de não se assumir como religiosa, a atriz brasileira evidenciou a importância da fé na sua vida. "Eu trabalho a minha espiritualidade com Deus. Acho que toda a gente deveria trabalhar isso, não importa no que se acredita", defendeu.

