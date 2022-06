Hoje, 30 de junho, assinala-se o Dia Mundial das Redes Sociais, data que levou Bruna Gomes até ao programa 'Esta Manhã', da TVI, precisamente para falar deste mundo, uma vez que é influenciadora digital.

Questionada sobre a forma como lida com as críticas negativas nas plataformas, a antiga concorrente do 'Big Brother Famosos' foi bastante honesta na sua resposta.

"Nem todos os dias são fáceis. Se fores fazer de uma plataforma a tua profissão, não te podes basear num comentário, ou se resumir aquilo. É mais fácil falar do que gerir internamente, mas isso [comentários negativos] não pode ter mais peso. As pessoas estão a exigir cada vez mais delas. Não se pode basear apenas naquilo que as pessoas acham, se não perde-se no meio do caminho e já não sabe quem é" notou.

Atualmente a namorar com Bernardo Sousa, Bruna garante que o seu futuro tanto passará pelo Brasil como por Portugal, uma vez que a sua profissão lhe permite estar em vários locais.

