Bruna Gomes esteve a responder a algumas questões deixadas pelos seguidores esta segunda-feira, dia 29 de maio.

Com as palavras "verdade" e "mentira", a influenciadora brasileira tinha de desfazer as curiosidades dos fãs e houve quem quisesse saber detalhes sobre o futuro do namoro com Bernardo Sousa.

"O Bernardo vai ser o pai dos teus filhos?", questionou uma cibernauta, com Bruna a responder "verdade".

Ora veja:



© Instagram/Bruna Gomes

