Bruna Gomes está de volta à criação de conteúdo digital. Depois de ter vencido o 'Big Brother - Desafio Final', a figura pública brasileira regressou ao YouTube com um novo vídeo.

"Tudo que aconteceu comigo" é o título do primeiro vídeo partilhado no canal de Bruna desde que esta abandonou o reality show português.

Nas imagens, que em poucas horas contam já com mais de 100 mil visualizações, a digital influencer fala sobre a experiência no 'BB', a relação com Bernardo Sousa e os primeiros dias fora do programa.

Siga o link

Leia Também: Bruna Gomes deixa mensagem a Marie após ida ao 'Dois às 10'