O casamento de Bruna Gomes e Bernardo Sousa foi um dos temas de maior destaque esta semana no mundo cor-de-rosa, sendo que só agora estamos a ser presenteados com as imagens da festa.

No Instagram, a influenciadora publicou novos registos e na legenda deixou somente a palavra "amor".

Já na caixa de comentários, Cristina Ferreira parabenizou o casal, escrevendo: "E foram felizes para sempre".

Cristina, vale lembrar, é a madrinha de Bruna e Bernardo. A apresentadora faltou à cerimónia, sendo que pode encontrar aqui a justificação para a ausência.

