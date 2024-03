No passado dia 26 de março, Bruna Gomes e Bernardo Sousa disseram o 'sim' na cerimónia civil do seu casamento que aconteceu na ilha da Madeira. O enlace foi esta quinta-feira assunto na crónica social do programa 'Dois às 10', ocasião na qual Cristina Ferreira, madrinha do casal, explicou o motivo pelo qual não conseguiu marcar presença no momento.

"Eles decidiram isto de forma muito rápida e calhou na semana em que o Cláudio estava de férias e para mim era impossível, portanto, só serei madrinha do [casamento] religioso", revelou a apresentadora.

"Como eles sabem que o outro casamento vai ser mediático, quiseram fazê-lo numa cerimónia mais íntima, em que ninguém sabia e em que só eles é que estavam presentes", disse ainda.

Por fim, destaca: "Sou uma madrinha muito orgulhosa, devo confessar, porque vi desde o início esta vontade dos dois ficarem juntos para sempre".

Recorde-se que a influenciadora digital brasileira e o piloto apaixonaram-se no reality show 'Big Brother Famosos', da TVI, há dois anos e, desde então, nunca mais se separaram.

