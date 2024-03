26 de março de 2024 será para sempre recordado pelo casal Bruna Gomes e Bernardo Sousa. Foi neste dia que a influenciadora e o piloto 'deram o nó', rodeados de família e amigos numa cerimónia muito íntima que aconteceu na ilha da Madeira.

Depois de optarem por não partilhar nada concreto do casamento, quer no próprio dia, como no dia seguinte, eis que Bruna e Bernardo publicaram no Instagram ontem, 30 de março, um vídeo que mostra tudo o que aconteceu.

"Dia 26 de março foi a nossa cerimónia no civil. Deus sempre teve tudo escrito", escreveram na legenda.

Bruna e Bernardo, vale lembrar, conheceram-se no 'Big Brother 2022', da TVI, e apaixonaram-se quando ainda estavam dentro do reality show.

Veja na galeria o vídeo completo.

