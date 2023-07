Hoje foi um dia feliz para Bruna Gomes. No seu podcast, 'PODBRU', a antiga concorrente do 'Big Brother Famosos' anunciou o lançamento de uma coleção de batons, assinados por si, em parceria com a marca de cosméticos Andreia.

Após dar a grande novidade, eis que a criadora digital brasileira decidiu testar a qualidade dos seus produtos no namorado, Bernardo Sousa.

"Prova do beijo concluída com SUCESSO com o NOSSO batom!", brincou Bruna na sua página de Instagram.

Vale notar que a coleção poderá ser comprada a partir de amanhã, 5 de julho.

