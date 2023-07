Elma Aveiro surpreendeu tudo e todos ao marcar presença na noite de sábado, 1 de julho, na Festa de Verão da TVI.

A irmã de Cristiano Ronaldo aceitou o convite do canal e marcou presença no evento, onde se encontrou com uma amiga especial: Bruna Gomes.

A namorada de Bernardo Sousa, piloto da Madeira, posou junto de Elma já que, curiosamente, as duas estavam a fazer pandã.

Ambas surgiram na festa de vestidos compridos de cor amarelo fluorescente.

"Mulheres poderosas", realçou Elma Aveiro ao partilhar no Instagram uma fotografia na qual posa junto da influencer brasileira.

Ora veja:

