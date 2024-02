É caso para dizer: Olha que duas! Bruna Gomes e Marie juntaram-se para gravar um vídeo para as redes sociais, neste caso, o Instagram.

No momento em questão, que poderá ver de seguida, as antigas concorrentes do 'Big Brother' mostram um contraste de estilos.

Se por um lado, Bruna aparece com um visual preto, por outro, Marie destaca o seu lado de princesa com um look cor-de-rosa.

"Você é a amiga okokok ou a lalala?", questiona a influenciadora digital.

