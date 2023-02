Bruna Gomes disse 'adeus' ao programa 'Ex-periência', o reality show do qual fez parte como comentadora.

No Instagram, a influenciadora brasileira falou sobre o desafio, despedindo-se.

"Um projeto feito com muito carinho por todos. Que os casais juntos ou separados se encontrem. Porque no fim do dia o que importa é aquilo que nos preenche e nos faz feliz", pode ler-se.

Ainda assim, destaca-se o comentário feito por Cristina Ferreira. "Parabéns. E até já", escreveu a diretora de Entretenimento da TVI, ao que acrescentou um 'emoji' de um piscar de olho.

Assim, a observação faz prever que possa haver um novo desafio para Bruna Gomes no canal em breve. O comentário poderá também servir para antecipar a presença de Bruna na gala dos 30 anos da TVI, que acontece já este domingo.



