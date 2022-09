Portugal assistiu ao surgimento e crescimento do amor entre Bruna Gomes e Bernardo Sousa, durante a participação do casal no 'Big Brother Famosos' e, desde então, os dois nunca mais se separaram.

Hoje, a influencer brasileira fez uma publicação na sua conta de Instagram onde lembrou o reality show, aproveitando para fazer uma declaração amorosa ao piloto, uma vez que completam cinco meses de namoro.

"Obrigada por cada dia. +1", referiu Bruna. Bernardo respondeu dizendo: "Te amo".

Ora veja:

