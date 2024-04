Bruna Gomes e Bernardo Sousa celebraram dois anos juntos esta quinta-feira, dia 4 de abril.

Para assinalar esta data especial, a influenciadora digital partilhou esta sexta no Instagram um pequeno vídeo do casamento de ambos, que aconteceu no final de março, no qual aparece visivelmente feliz.

"Dos sonhos que não sabia que eram sonhos. Ontem completámos dois anos e que bom poder ser brega", escreveu Bruna na legenda do vídeo.

Recorde-se que os dois conheceram-se no 'Big Brother Famosos', em 2022, e começaram a namorar ainda durante o programa.

