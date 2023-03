Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão a passar uma temporada longe um do outro. A influencer Brasil está no Brasil e o piloto português ficou por cá.

Agora, o casal conta os minutos para o aguardado reencontro. Mas até que ele aconteça, Bruna apoia o namorado nas suas conquistas à distância.

"É amanhã, Bernardo Sousa", escreveu Bruna ao mostrar na rede social Instagram uma fotografia de uma das últimas viodechamadas entre os dois.

O piloto de ralis tem esta sexta-feira um dia importante relacionado com as competições em que se prepara para participar em 2023. Bernardo dá hoje início à participação no Campeonato Nacional de Ralis.

Bruna e Bernardo, recorde-se, conheceram-se durante a participação de ambos no 'Big Brother Famosos 2', onde começaram a namorar de forma oficial.



© Reprodução Instagram/ Bruna Gomes

