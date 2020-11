Apesar de ser celebridade, não quer dizer que não tenha os desejos comuns a muitas outras pessoas, como o de ser avô.

De acordo com o que a filha Rumer contou no episódio de sexta-feira de 'The Talk', Bruce tem feito "pressão" para esta ter um filho, especialmente um menino.

"Durante a quarentena, ele disse: 'Gostava que tivesses um filho. Preciso de um pouco de energia masculina neste grupo", contou Rumer, de 32 anos.

"São muitas mulheres, obviamente. Ele tem cinco filhas, a minha mãe e a minha madrasta. Há muita energia feminina. Mesmo assim, fico do género, tudo bem, mas quero ter a certeza com quem vou dar esse passo", acrescentou a filha do ator.

Mas não ficou por aqui e destacou ainda a importância de esperar pela hora certa e não "apressar" esse momento.

De acordo com o Page Six, não está claro se Rumer vive neste momento alguma relação amorosa. No entanto, sabe-se que foi vista a passear por Los Angeles com Armie Hammer, no passado mês de setembro. Hammer separou-se de Elizabeth Chambers em julho, com quem esteve durante dez anos.

Além de Rumer, Bruce é também pai de Scout, de 29 anos, e Tallulah, de 26 anos, fruto da relação com Demi Moore. O ator tem também duas filhas (Mabel, de oito anos, e Evelyn, de sei) em comum com a atual companheira, Emma Heming Willis. No início da quarentena, a família esteve toda reunida.

Leia Também: "Último mês do bebé no quarto. Acho que vou ter de fazer outro"