Bruce Springsteen foi obrigado a cancelar dois concertos que se preparava para dar nos Estados Unidos da América devido ao facto de estar doente.

A informação foi divulgada na página do cantor no Twitter, embora sem revelar qual foi a doença que o afastou temporariamente dos palcos.

"Devido ao facto de Bruce Springsteen ter adoecido, os seus espetáculos com a The E Street Band no Citizens Bank Park, na Filadélfia, nos dias 16 e 18 de agosto, foram adiados. Estamos a trabalhar para reagendar as datas, portanto, guarde os bilhetes, dado que serão válidos para os espetáculos remarcados", pode ler-se na nota em causa.

