Brooke Shields fez diversas revelações no seu documentário 'Pretty Baby', sendo que uma delas foi o abuso sexual do qual foi vítima depois de se licenciar em 1987.

Dando pormenores da violação pela primeira vez, Shields conta que estava a tentar regressar a Hollywood depois de ter frequentado Princeton e que foi jantar com um homem envolvido em diversos projetos.

O homem, cuja identidade não foi revelada, convidou a atriz a acompanhá-lo até ao hotel em que se encontrava hospedado, prometendo que daí chamaria um táxi para a levar a casa.

"Fui até ao quarto no hotel e ele desapareceu por um momento", afirmou, contando que este regressou ao quarto nu.

"Ele estava mesmo à minha frente. Tive medo que me sufocasse ou algo do género", descreve, confessando que na altura ficou paralisada por causa do medo.

"Por isso, não lutei muito. Não lutei. Fiquei completamente paralisada. Pensei que um 'não' deveria tido sido suficiente e pensei 'mantém-te viva e sai' e simplesmente desliguei. Só Deus sabe como é que eu conseguia distanciar-me do meu corpo. Pratiquei isso", relata.

Quando tudo acabou, a atriz de 'A Lagoa Azul', de 57 anos, afirmou que desceu de elevador, apanhou um táxi e "que chorou durante todo o caminho até à casa de um amigo".

Shields admite que na altura não encarou o sucedido com uma violação, chegando mesmo a culpar-se.

"Ele disse-me, 'só confio em ti e em mais ninguém'. É tão cliché, basicamente patético. Acreditei que de certa forma transmiti uma mensagem e que ela foi recebida. Bebi vinho ao jantar. Fui até ao quarto. Confiei em demasia", reflete.

"Queria apagar tudo da minha cabeça e do meu corpo e continuar o meu caminho. O sistema não me ajudou uma única vez. Por isso tive encontrar forças sozinha", completa.