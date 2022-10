Britney Spears rejeitou o pedido de desculpa da mãe, Lynne Spears, numa nova mensagem onde recorda o passado marcante.

Numa publicação que fez no Instagram esta quarta-feira e que foi, entretanto, eliminada, a cantora começou por escrever: "Durante 13 anos, tive que me encontrar com médicos semanalmente para trazer o meu passado à tona, o que piorava tudo. Enquanto toda a minha família, incluindo irmão, irmã, primos, tios, tias, todas as pessoas... estavam drogadas ou bêbadas".

Segundo o Page Six, Britney continuou recordando que vivia com medo de ser colocada "em algum lugar", isto "se não cooperasse" com o pai.

A cantora, de 40 anos, acrescentou que os anos passaram e o pai, Jamie Spears, continuou a mantê-la presa. Ao referir-se especialmente à mãe, afirmou que "nenhuma pessoa a defendeu".

"Mãe, pega nas tuas desculpas e vai-te f****", disse. "E todos os médicos que f****** a minha cabeça... rezo para que todos ardam no inferno", escreveu ainda.

