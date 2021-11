Dezembro é o mês de eleição para Britney Spears, que além de festejar a época natalícia, começa o mês com a celebração do seu aniversário, a dia 2.

A poucos dias de soprar as velas, a artista mostrou-se entusiasmada com as festividades que se adivinham e decidiu partilhar com os fãs algumas ideias de visuais.

Junto da árvore de Natal, Britney exibiu vários modelitos, como pode ver no vídeo abaixo. "Moda e festividades. Sabem que mais? O meu aniversário está a chegar", escreveu na legenda.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Britney Spears (@britneyspears)

