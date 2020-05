Britney Spears partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um retrato único no qual aparece com a mãe, Lynne Spears, a propósito do aniversário desta. Na legenda da publicação, a cantora dedicou-lhe algumas palavras carinhosas.

"Feliz aniversário mamã! Meu Deus, partilhamos as melhores gargalhadas conhecidas na história da humanidade... não quero saber, vou dizê-lo... Adoro-te como o c******! E não vou dizer mais a palavra com c", escreveu.

A título de curiosidade, Lynne completa 65 anos de idade.

