Embora Britney Spears e a mãe, Lynne, tenham voltado a retomar o contacto recentemente, após um afastamento de anos, fontes próximas da cantora revelaram que a artista quer dedicar algum tempo a 'sarar feridas' e retomar a relação com calma.

"A Britney entende que a mãe adoraria que ela a visitasse no Natal, mas ela sentiu que era muito cedo. A Britney está aberta a 'reparar' a sua relação com a Lynne, mas ela quer que as coisas se desenvolvam organicamente e não forçar nada", afirmou uma fonte à Us Weekly.

"Ela [a Britney] não sente que haja necessidade de apressar nada", acrescentou.

De recordar que recentemente foi revelado que a cantora estava feliz por voltar a ter contacto com Lynne e com o irmão, Bryan, e estava a fazer planos para os visitar durante as férias.