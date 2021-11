O tribunal decidiu libertar Britney Spears da tutela que durou mais de 13 anos e que controlou a sua vida privada e financeira.

No Instagram, momentos antes da decisão ser conhecida, o noivo da cantora, Sam Asghari, partilhou um vídeo da artista com uma camisola do movimento criado pelos seus fãs "#FreeBritney" ("Libertem a Britney").

Mais tarde, Sam voltou à mesma rede social para festejar a liberdade da companheira, mas não foi o único.

Nas ruas junto ao tribunal foram muitos os fãs que se juntaram na esperança de que este foi o dia do fim da tutela, e o desejo concretizou-se. A multidão de seguidores está a comemorar e Britney Spears também.

No Instagram, a cantora publicou um vídeo onde mostra precisamente os festejos dos fãs. "Meu Deus, amo tanto os meus fãs", começou por escrever na legenda das imagens. "Acho que vou chorar o resto do dia!!! Melhor dia de todos", acrescentou.

