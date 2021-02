Britney Spears decidiu partilhar com os fãs algumas imagens mais pessoais da última viagem que fez ao Havai, na companhia do namorado, Sam Asghari.

A estrela pop, de 39 anos, publicou no Instagram fotografias que foram captadas dentro do avião particular, mostrando-se muito feliz e divertida ao lado de Asghari, de 26 anos.

"Estas são fotos da nossa última viagem a Maui", escreveu na legenda das imagens que pode ver na galeria.

