Britney Spears surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao anunciar na noite de segunda-feira, dia 11, que está grávida do terceiro filho. "Bem, parece que vou ter um bebé", anunciou.

O bebé que está a caminho é o terceiro filho de Britney Spears e o primeiro fruto do relacionamento com Sam Asghari.

O modelo e personal trainer também já reagiu à grande novidade. Asghari publicou nas redes sociais um desenho de uma família de leões e na legenda manifestou a enorme felicidade que está a sentir.

"Casamento e filhos são parte natural de um relacionamento saudável cheio de amor e respeito", começa por ler-se na partilha. "Ser pai é algo que sempre esperei e que levo a sério. É o trabalho mais importante que farei na vida", assegura.

O bebé que está a caminho, cujo sexo e nome ainda não foram revelados, junta-se a Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15. Os jovens adolescentes nasceram fruto da relação de Britney com Kevin Federline.

A interprete de 'Toxic' namora com Sam Asghari há vários anos. O casal conheceu-se no videoclipe do tema 'Slumber Party', de 2016. Em setembro de 2021, o modelo pediu a cantora em casamento.

