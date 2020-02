Britney Spears foi hospitalizada na sequência de um acidente enquanto dançava. A notícia foi dada pelo namorado, Sam Asghari, numa publicação feita nas redes sociais esta terça-feira.

O personal trainer partilhou várias imagens da artista no hospital, desejando-lhe as melhoras: "Quando partes alguma coisa, ela tende a curar mais forte, especialmente se for a minha miúda. A minha leoa partiu o metatarso, no pé, a fazer o que ela ama, que é dançar. Desejo que recupere bem, para que possa saltar, correr e dançar novamente".

A publicação vem na sequência de Britney Spears ter sido fotografada a usar uma bota ortopédica durante um passeio por Los Angeles no fim de semana.

