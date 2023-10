Já foram muitas as vezes que Britney Spears posou nua na sua página de Instagram. No seu novo livro de memórias, 'The Woman in Me', a cantora explicou porque é que não tem medo de se exibir na rede social.

"Eu sei que muita gente não percebe porque é que adoro fotografar-me nua ou com os meus novos vestidos", escreveu, segundo adianta o New York Times.

"Acho que já fui fotografada centenas de vezes por outras pessoas, posei para agradar as outros. Deveriam perceber que me sinto bastante feliz por posar da maneira que me sinto sexy e por tirar as minhas próprias fotografias", justifica.

Note-se que entre 2008 e 2021, fase em que esteve sujeita a uma tutela, foram divulgados centenas de vídeos e fotografias dos locais onde a 'princesa da Pop' ia passar férias, entre elas, registos onde surgia, por exemplo, em topless.

