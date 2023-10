Um dos assuntos sobre o qual Britney Spears refletiu no seu livro de memórias - 'The Woman in Me' - foi acerca da sua relação com a irmã, Jamie Lynn Spears, marcada por vários problemas ao longo dos últimos anos.

A eterna 'princesa da Pop' confessou-se magoada após ter descoberto que Jamie, de 32 anos, esteve envolvida na tutela que era gerida pelo pai e à qual esteve sujeita durante 13 anos.

"Ela será sempre minha irmã, amo-a a ela e à família linda que ela tem. Estou a trabalhar para sentir mais compaixão do que raiva em relação a ela e com toda a gente que sinto que errou comigo. Não é fácil", escreveu.

Apesar de se ter distanciado da irmã, sobretudo quando atingiu o auge da fama, Britney nota que sempre se sentiu um instinto maternal em relação à irmã.

Leia Também: Britney Spears dá detalhes sobre aborto: "Sozinha com dores excruciantes"