Britney Spears vive uma fase feliz da sua vida. A cantora, de 40 anos, deu o nó com Sam Asghari no passado dia 9 de junho e, desde então, tem aproveitado a vida de casada. Contudo, conforme a própria partilhou numa publicação do Instagram, ainda não teve a oportunidade de ir de lua de mel. "Ainda não fui de lua de mel. Casar e mudar de casa ao mesmo tempo não foi muito inteligente", confessa, revelando que ainda está a organizar as coisas no novo lar. "Bem, está tudo a compor-se. É tão estranho acordar e ver tudo novo… nova piscina, nova cozinha, nova cama, acho que estou em choque!", sublinha ainda. "Vou continuar a partilhar, ajuda-me a manter-me na linha", escreve, partilhando um vídeo dela e do companheiro a desfrutarem da nova piscina. Leia Também: Pai de Britney Spears quer que cantora preste depoimento em tribunal