No final do ano passado, Britney Spears viu chegar ao fim a tutela a que estava sujeita - e que era exercida pelo pai - há anos, através de uma importante decisão em tribunal, que deixou os fãs e criadores do movimento #freebritney em êxtase.

Um dos grandes responsáveis por esta conquista foi o advogado da eterna 'princesa da pop', Mathew Rosengart.

Esta quarta-feira, 2 de fevereiro, a artista fez uma publicação onde elogiou o profissional que a continua a defender.

"Este homem virou a minha vida do avesso... Tantos projetos entusiasmantes para o futuro! Acidentalmente fizemos pandã ao almoço! Obrigada por seres tão sempre gentil e respeitoso comigo. Simplesmente, adoro-te", afirmou.

