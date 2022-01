Madonna foi questionada pelos seus seguidores do Instagram, através de um direto, sobre a sua vontade para em breve arrancar com uma nova digressão, depois de, entre 2019 e 2020, ter feito sucesso com Madame X.

"Claro que sim [quero voltar]", reagiu a rainha da pop, que confessou ter o desejo de levar consigo nesta digressão, ou quem sabe apenas em alguns concertos, uma companhia especial: Britney Spears.

"Seria muito bom. Nós poderíamos recriar o beijo original", realçou Madonna, referindo-se ao icónico momento protagonizado pelas duas cantoras durante uma atuação no palco do MTV Video Music Awards (em 2003).

Ainda que a sua vontade seja clara, Madonna reconhece "não ter a certeza" se Britney alinharia nesta 'loucura' de palco.

