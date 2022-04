Brintney Spears está grávida do seu terceiro filho.

A cantora, de 40 anos, acaba de fazer o anúncio nas redes sociais, onde afirma que a barriga demasiada inchada levou- a fazer um teste.

"Bem, parece que vou ter um bebé", escreveu.

Este é o primeiro filho de Britney com o seu noivo Sam Asghari.

Recorde-se que a cantora já havia anunciado que queria engravidar este verão. A artista, que recuperou o controlo sobre aspetos fundamentais da sua vida após ver a tutela exercida pelo pai chegar ao fim no final do ano passado, mostrou vontade em aumentar a sua família no mês passado.