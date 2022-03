Britney Spears recorreu ao Instagram para assinalar o aniversário do companheiro, Sam Asghari, que celebra o seu 28.º aniversário.

Na legenda de uma fotografia de Sam que publicou na rede social, esta sexta-feira, 4 de março, a cantora voltou a referir-se ao companheiro como seu "marido".

"Que foto incrível do meu marido Sam Asghari!!! Ele é muito trabalhador e surpreende-me a cada dia com a sua paixão pela vida!!! Tenho muita sorte de poder partilhar a minha vida com ele. Feliz aniversário", disse.

Esta é a segunda publicação que Britney Spears faz no Instagram e onde se refere a Sam como seu marido. A primeira vez aconteceu na legenda de um vídeo, levando desde logo os fãs a acreditarem que os noivos já podem estar casados.

Ainda no Instagram, nas stories, a cantora partilhou também alguns vídeos do companheiro no jato privado, onde mostra que os festejos desta data especial começaram durante o voo. Veja no vídeo da galeria.

