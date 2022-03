Britney Spears poderá ter dado o nó em segredo com Sam Asghari, companheiro de longa data.

As especulações surgiram depois da cantora ter feito uma publicação esta sexta-feira, 4 de março, onde se refere a Sam como "marido", em vez de noivo, como era usual acontecer até então.

"O meu marido Sam Asghari enviou-me isto", lê-se na publicação em questão, onde se veem uma série de tartarugas a serem libertadas para o mar.

"Marido? Casaram?", questionou um dos muitos seguidores da 'princesa da pop'.

De recordar que Britney e Sam conheceram-se nos bastidores do videoclipe Slumber Party em outubro de 2016, tendo ficado noivos no Natal de 2020. Contudo, apenas oficializaram o noivado em setembro do ano passado, quando a cantora deixou de estar sob a tutela do pai.

