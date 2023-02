A gala da TVI decorreu na noite de domingo, dia 19 de fevereiro, e juntou várias caras conhecidas, entre atores, apresentadores e rostos de outros canais.

Quem também não foi esquecido foram os ex-concorrente de reality shows da estação, sobretudo do 'Big Brother'.

Muitos levaram os seus familiares, como foi o caso de Marie, que marcou presença no evento com o pai. Já Pedro Fonseca não perdeu a oportunidade de brincar com a imagem da Nossa Senhora. Veja algumas imagens na galeria.

De recordar que esta brincadeira de Pedro deve-se ao facto de Cristina Ferreira ter dito, no 'Cristina Talks', que encontrou uma medalha de Nossa Senhora no interior dos sapatos que levou para o evento.

