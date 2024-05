Taylor Swift subiu ao palco esta sexta-feira, dia 24 de maio, para o primeiro de dois concertos em Lisboa, inseridos na digressão 'The Eras Tour' da cantora.

O espetáculo levou milhares de 'swifties' até ao Estádio da Luz para assistirem àquele que foi o primeiro concerto de sempre da artista em solo português.

Um noite memorável, na qual Taylor encantou não só com as músicas, como também com os diversos visuais que escolheu. De vestidos de princesa a looks mais ousados, com bodies e transparências, a cantora mostrou-se elegante durante o espetáculo.

Percorra a galeria e veja as fotos de Taylor neste primeiro concerto em Lisboa.

De recordar que a artista sobe novamente ao palco no Estádio da Luz este sábado, dia 25 de maio.

Leia Também: Taylor Swift cumpre 'tradição' e dá chapéu a menina que estava na plateia