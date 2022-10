Brian Austin Green recordou junto dos seguidores o dia em que conheceu a atual companheira, Sharna Burgess, há dois anos.

Foi no dia 16 de outubro de 2020 que conheceu a pessoa com quem hoje partilha a vida e é mãe do seu filho mais novo.

Junto de algumas carinhosas fotografias com Sharna Burgess e os filhos, o ator destacou que é "grato todos os dias" por ter encontrado a companheira. "És uma luz na minha vida, na vida dos nossos filhos e és a pessoa mais incrível que já conheci".

"A vida que criamos juntos, e que continuamos a criar, é melhor do que qualquer coisa que jamais pensei ser possível. Amo-te", acrescentou.

De recordar que o casal tem em comum o bebé Zane, de três meses. Brian Austin Green é ainda pai de Kassius, de 20 anos, da relação passada com Vanessa Marcil, de Noah, de dez, Bodhi, de oito, e Journey, de seis, do casamento anterior com Megan Fox.

