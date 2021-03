Brian Austin Green decidiu homenagear as mulheres importantes da sua vida, as do passado e a do presente.

O ator, de 47 anos, partilhou uma série de fotografias nas stories da sua página de Instagram, esta segunda-feira, 8 de março, tendo destacado a atual namorada, Sharna Burgess, bem como as ex-namoradas Tiffani Amber Theissen, Vanessa Marcil e Megan Fox.

Mas não ficou por aqui e publicou ainda uma imagem da mãe, Joyce. "Feliz Dia Internacional da Mulher", escreveu em cada foto.

Recorde-se que Brian Austin Green ainda está em processo de divórcio de Megan Fox. O ex-casal tem três filhos em comum, Noah, de oito anos, Bodhi, de sete, e Journey, de quatro. O ator é também pai de Kassius, de 18 anos, da relação passada com Vanessa Marcil.

