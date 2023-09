Brian Austin Green e Sharna Burgess preparam-se para subir ao altar e trocar as alianças. O ator e a companheira anunciaram o noivado esta sexta-feira, no podcast 'Old·ish' da rádio iHeart.

"Ele pediu-me em casamento", revelou Sharna Burgess, cita o Page Six. Por sua vez, Brian detalhou que o pedido foi feito há dois meses, quando fez 50 anos em julho.

De recordar que o ator completou mais um ano de vida no dia 15 de julho.

"Pensei que seria o momento perfeito para fazer [o pedido]. Ela nunca iria imaginar que isso ia acontecer", partilhou.

Ainda sobre o pedido, Sharna Burgess começou por relatar: "Estávamos a subir, a ir para o nosso quarto e começo a ter um sentimento de que parecia o momento".

Quando entraram, o ator gritou inesperadamente para os três dos seus cinco filhos se juntarem. "A Noah [de dez anos] estava a segurar o Zane [de um ano], o Journey [de sete anos] estava a segurar uma pequena caixa vermelha da Cartier e todos entraram e ficaram ao lado [do Brian]. Ele pega na caixa do Journey, abre e diz: 'Vais passar o resto da tua vida connosco?'", contou.

De recordar que o romance do casal começou depois de terem formado par em 'Dancing With The Star' em dezembro de 2020. Dois anos depois, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, o pequeno Zane.

Além do bebé, Brian Austin Green é também pai de Noah, Bodhi, de nove anos, e Journey, fruto do casamento anterior com Megan Fox. Também tem o filho Kassius, de 21 anos, com a ex-namorada Vanessa Marcil.

