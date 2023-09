Brian Austin Green teceu rasgados elogios à ex-companheira, Megan Fox, com quem tem três filhos em comum, Noah, de 10 anos, Bodhi, de nove, e Journey, de sete.

"Tive uma sorte incrível com a Meghan", começou por dizer no podcast 'Oldish', referindo que junto com Sharna Burgess, os três são bons "co-pais".

"Quando precisamos, comunicamos muito bem, estamos abertos às coisas, não levamos as coisas para o lado pessoa. É o meu objetivo e acho que é o objetivo dela também que as crianças estejam num ambiente tão saudável quanto possível", acrescentou.

Separado de Megan desde 2020, depois de quase dez anos de casamento, destacou ainda que uma separação "afeta sempre os filhos", mas que o seu foco é colocar sempre as crianças em primeiro lugar.

De recordar que Brian Austin Green é também pai de Kassius, fruto de uma anterior relação, e de Zane Walker, de 15 meses, da união com Sharna Burgess.

