Em conversa com os jornalistas, David Carreira falou sobre as rotinas de beleza, sem esquecer que, nesta fase, a nova Gillette Labs poderá ser muito útil, com o bebé que está a caminho. De recordar que o artista vai ser pai pela primeira vez, notícia que anunciou recentemente.

A imagem do cantor e ator sucede a de Ricardo Quaresma, antigo embaixador da marca, e David não deixou de confessar que foi depois de ver a publicidade do jogador que comprou um máquina de barbear, isto porque, na promoção, o futebolista dizia que "não ficava com a pele irritada".

Começando por partilhar as rotinas de beleza, David Carreira contou aos jornalistas que "mete bastantes cremes", mas isto graças à namorada, Carolina Carvalho, que é quem 'toma as rédeas' nesta parte da vida pessoal. Isto porque, diz, "é muito esquecido".

"Tenho a sorte de ter uma namorada que conhece todos os cremes imaginários do mundo e aconselha-me. Sempre fui muito fã dos cremes clássicos [como o icónico creme Nívea da lata azul], mas depois tenho uma namorada que vem com os truques todos para as olheiras e etc. Portanto, em casa quem manda é a Carol. Ela é que faz as compras, compra as minhas laminas da gilete, é mesmo verdade, porque sou muito esquecido. A Carol é que trata de mim. Sou mimado a 100% nisso. Tenho a cabeça na música, nos concertos e acabo por me esquecer das coisas do dia a dia. Ela nisso safa-me sempre", contou.

Ao referir-se ao trabalho no mundo da representação explicou que quando está numa fase de interpretar algum papel para uma novela, por vezes, "tem de fazer a barbar todos os dias".

"Às vezes, até duas vezes por dia, para manter o 'raccord' [continuidade], para não entrar em casa de barba feita e chegar ao quarto com a barba por fazer. E como tenho a tendência a ficar com os pelos encravados, tento optar por máquinas que não me deixem com os pelos encravados. Tenho de ter mais cuidados também com os cremes… De resto são os cuidados normais que todos temos", acrescentou.

E agora, brevemente, estou numa nova fase da minha vida, sendo pai. Então esta nova inovação vai-me dar jeito para não chatear o bebé

A grande novidade deste novo lançamento da Gillette é a barra esfoliante. David Carreira, sendo o novo embaixador da marca, conseguiu experimentar o produto antes do mesmo ser lançado. Após o 'teste', afirma que é uma boa ferramenta para combater os pelos encravados.

"Os produtos de cuidados, tanto para homem como para mulher, vão evoluindo. A ideia é manteres-te a par dessa evolução para ser mais cómodo. Hoje em dia vivemos numa era em que tudo tem de ser fácil, às vezes imediato. E numa vida tão corrida - que acaba por ser a minha, nos meses de digressão ando sempre de um lado para o outro -, tem de ser muito eficaz, rápido e simples. Por isso é que, se calhar, não uso a primeira Gillette de 1906 - porque à medida que vai evoluindo, vai-te simplificando a vida e vai dar-te a possibilidade de teres mais tempo para aquilo que queres, que é estar com a família, amigos, trabalhar também é importante... Por isso é que acho que essa evolução faz todo o sentido", enalteceu.

Falando sobre as mudanças de visual por causa dos diferentes papéis que já interpretou ou que irá interpretar no futuro, o cantor e ator afirmou que esta é uma parte boa, porque "gosta sempre de ir mudando". "Já usei bigode, já estive sem barba nenhuma, agora ultimamente com um bocadinho mais de barba", recordou.

E, de todas as mudanças que já fez no que ao look diz respeito, a que mais lhe custou foi ter o cabelo muito curto, praticamente rapado. Isto porque, confessa, "ficava feio". "É aquela que não repetia porque não gosto de ver o meu cabelo todo rapado [ou muito curtinho]. De resto, gosto de experimentar coisas novas. Já tive o cabelo comprido…", acrescentou.

Questionado sobre se é fácil manter o mesmo visual durante meses, isto devido às gravações de novelas, David Carreira disse que sim, no entanto, "facilmente pode vir a cansar-se".

"E às vezes até gosto, por exemplo, num videoclipe aparecer com outro visual - como uma cor de cabelo diferente que nunca experimentei mas um dia hei de querer experimentar, ou até a barba ser diferente, quem sabe voltar a usar bigode… E gosto dessa mudança. Se a minha música vai evoluindo, então também faz sentido a minha aparência ir evoluindo porque consigo com isso até diferenciar as músicas, os projetos. A tua aparência ser mais daquela forma no videoclipe de uma música porque faz sentido conforme aquela música. É algo que para mim faz mais sentido", partilhou, sem esquecer desta nova etapa da sua vida, a paternidade.

"E agora, brevemente, estou numa nova fase da minha vida ao ser pai. Então esta nova inovação vai-me dar jeito para não chatear o bebé, para não estranhar uma barba", destacou, sem querer falar da vida pessoal.

No final deste mês, vou estar com vários compositores todos fechados numa casa durante dez dias e vamos estar a fazer muitas músicas

De recordar que David Carreira prepara-se para ser pai pela primeira vez, de um rapaz, fruto da relação com Carolina Carvalho.

Questionado pelo Fama ao Minuto se poderá chegar em breve uma nova versão do ‘Baby Boo' - tema que "é uma verdadeira ode de amor à namorada Carolina Carvalho", que é também a protagonista do videoclipe – o cantor respondeu: "Quem sabe?".

"Neste momento estou a preparar o álbum, faltam muito poucos concertos para acabar a digressão. Estou a voltar a estúdio, a compor novamente. No final deste mês, vou estar com vários compositores todos fechados numa casa durante dez dias e vamos estar a fazer muitas músicas. A ideia é sair de lá com 60 músicas, já na fase final de composição do álbum", contou ainda.

Desde maio até meados de setembro, lembra, esteve a "andar pelas terrinhas todas a cantar em todo o lado". Agora terá mais tempo para "descansar" e também voltar a 'rotinas' como, por exemplo, o ginásio.

Leia Também: É oficial! Carolina Carvalho e David Carreira vão ser pais