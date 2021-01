O artista Gilberto Augusto, conhecido por interpretar covers de Elvis Presley no Brasil, morreu este domingo, dia 24 de janeiro. Tinha 44 anos. De acordo com a revista Quem, a causa da morte foi a Covid-19.

"É com grande pesar que informamos que hoje [24 de janeiro] uma grande voz se calou! Uma voz que dedicou a vida para levar alegria e emoção através das músicas dedicadas ao Elvis! Gilberto Augusto, as cortinas do palco fecharam-se por aqui, mas uma grande orquestra celestial te receberá de braços abertos e a sua voz continuará a ecoar pelo céu junto de Deus! Com a tua presença marcante semeaste amor e alegria por onde passaste. Os familiares e amigos vão lembrar-te com saudades", pode ler-se no comunicado que foi partilhado na página de Instagram do artista.

