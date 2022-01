Bradley Cooper estava a ponderar seriamente terminar a sua carreira como ator em 2020. A revelação foi feita em conversa com Mahershala Ali para o 'Actors on Actors', da Variety.

"A razão pela qual eu não desisti de representar chama-se Paul Thomas Anderson", conta Bradley Cooper, explicando que só mudou de ideias por ter sido convidado pelo cineasta para fazer parte do elenco de 'Licorice Pizza'.

O filme, gravado no meio da pandemia da Covid-19, no verão de 2020, deu à estrela de Hollywood, de 47 anos, a oportunidade de concretizar um desejo antigo ao trabalhar com o realizador de 'Boogie Nights'. Com este projeto Bradley Cooper conseguiu fazer renascer a sua paixão pelo cinema.

