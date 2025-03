Bradley Cooper está a ser elogiado pela interpretação de Elijah Gemstone, em 'The Righteous Gemstones', da HBO. Mas o visual para dar vida a tal papel também não passou despercebido.

De acordo com o Daily Mail, depois de fazer uma aparição especial na quarta e última temporada de 'The Righteous Gemstones', os fãs do ator, de 50 anos, recorreram às redes sociais para reagir ao novo visual de Bradley Cooper.

"O Bradley Cooper em 'The Righteous Gemstones', foi a primeira vez que o achei atraente", comentou um internauta no X. "Não vou mentir, não odiei a aparência do Bradley Cooper em 'The Righteous Gemstones'", escreveu outro.

"É estranho porque o Bradley Cooper tem uma aparência meio que normal, mas ele é tão gato ao mesmo tempo", pode ainda ler-se entre os comentários relatados pelo Daily Mail.

© X - Daily Mail

